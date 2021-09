Preventivní prohlídky dospělých nově zacílí na zrak, u dětí na sluch

Dítě navštíví lékaře poprvé hned po propuštění z porodnice a během prvního roku života má několik dalších prohlídek – kontroluje se váha, růst i motorický vývoj. Pravidelné návštěvy pediatra pak dítě čekají až do dospělosti a od letoška v nich došlo k několika novinkám.

Lékaři mají nově důsledněji kontrolovat sluch, přičemž prvním testem projdou novorozenci už v porodnici. Pětileté děti by měli pediatři posílat na vyšetření sluchu takzvanou tónovou audiometrií, při které lékaři zjišťují, jak děti slyší různě vysoké tóny.

Jak upozornila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová, řada dětí v předškolním věku mívá lehčí poruchy sluchu. Při měření mají pokynem ruky oznámit nejtišší tón, který jim zdravotníci pustí do sluchátek. Od stavu sluchu se totiž odvíjí vývoj řeči a případných řečových vad.

Autismus a zelený zákal

Lékaři by se měli také víc zaměřit na autismus. Dotazník zjišťující jeho možné projevy vyplňují rodiče batolat od roku 2017. Vyhláška ho zavádí povinně. Zjišťuje se například to, jestli dítě udržuje oční kontakt a jestli umí zareagovat na pokyny, jako je třeba podání knížky.

Kvůli včasnému odhalení autismu se mají lékaři na komunikaci víc zaměřit i u starších dětí. Pro ty třináctileté se mění i doporučení v očkování – to proti HPV virům mají lékaři nabízet nejen dívkám, ale i chlapcům.

Další změna je u dospělých. Ve věku od 45 do 61 let by je praktici měli posílat k očnímu specialistovi. „Může to odhalit i jiné choroby, například vysoký tlak nebo cukrovku. A čeho se očaři nejvíc bojí, je glaukom neboli zelený zákal,“ dodává praktický lékař Cyril Mucha.



Zákal sice ze začátku nemusí mít žádné příznaky, později může způsobit vážné poškození zraku. Prevence může pomoci zahájit léčbu včas. Pacienty čeká prohlídka každé čtyři roky.