Hamáček bude v úterý vypovídat kvůli plánu na cestu do Moskvy a Vrběticím

„V úterý budu vypovídat na policii. Pravdivě popíšu, jak to probíhalo. Je evidentní, že tam k žádnému trestnému činu nedošlo,“ prohlásil Hamáček. Případem se od května zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), podle jejího ředitele Jiřího Mazánka by mělo být vyšetřování uzavřeno do půl roku.

Podnětem vyšetřování byly informace serveru Seznam Zprávy, podle nichž Hamáček chtěl odcestovat v dubnu do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Krátce před chystanou cestou premiér Andrej Babiš (ANO) a Hamáček zveřejnili, že z výbuchů jsou podle českých bezpečnostních složek důvodně podezřelí příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU.

Hamáček tvrzení o výměně informací o výbuších za vakcíny opakovaně popřel a připomenul, že na server Seznam Zprávy podal žalobu. NCOZ koncem května požádala sněmovnu, aby jí poskytla záznamy z jednání stálé sněmovní komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, které se týkalo kauzy Vrbětice.