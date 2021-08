Zelení zahájili poslední fázi kampaně, tématy jsou klimatická krize nebo podíl žen v politice

„Brno jsme si pro zahájení kampaně vybrali proto, že právě jižní Morava se už dnes potýká s dopady změn klimatu nejvýrazněji, ať už jde o extrémní výkyvy počasí, sucho nebo přehřívání měst v letních měsících. Největším úkolem současné doby je, abychom my všichni – politici, firmy, organizace i občané – dokázali spolupracovat a společnými silami snižovat emise CO 2 coby hlavní příčiny změn klimatu, a zároveň zmírňovat jejich dopad,“ říká Magdalena Davis, která Zelené povede do voleb.

Řešení vidí v celkové změně chodu společnosti. „Potřebujeme proměnit naši dopravu, průmysl a energetiku a zároveň adaptovat naše města, krajinu i způsob hospodaření s vodou a zemědělskou půdou,“ myslí si Davis. „To vše se nestane, dokud ve veřejném prostoru nebude dost žen. Je totiž statisticky dokázáno, že pro ženy je životní prostředí důležitější prioritou než pro muže,“ vysvětluje zaměření strany.

Za příčinu klimatické krize strana dlouhodobě označuje radikální zvýšení množství skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, v atmosféře. Jako jeden z návrhů, jak posunout hospodářství k uhlíkové neutralitě, prosazují například zavedení uhlíkové daně, zároveň však i plošné rozdělení výnosů z této daně zpět mezi lidi. Na každého z občanů by tak v České republice připadlo zhruba šest tisíc korun ročně.