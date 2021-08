Lékaři nabízejí na internetu očkování vakcínami proti koronaviru, kterým se blíží expirace. Chrání je před likvidací

Pozitivní zkušenost s inzerováním vakcín na internetu mají i další oslovení lékaři. „Měla jsem zbytek deseti dávek Moderny a okamžitě mi volalo asi třicet lidí. Zájemce jsem musela odmítat,“ popisuje chuť lidí přijít se naočkovat po zveřejnění volných dávek na stránkách pražská lékařka Adriana Vokřálová. „Dost mladých lidí se ozývalo na Janssena, protože to je jednorázová vakcína,“ informuje doktorka Michaela Lašťovičková.

S nabídkou zapojit se do projektu oslovili jeho zakladatelé Sdružení praktických lékařů ČR. „Doktor, který o to má zájem, vyplní své přihlašovací údaje, vygeneruje se mu heslo, poté se přihlásí a vidí tabulku,“ popisuje Marek Sušický, jakým způsobem webové stránky pro praktické lékaře fungují. Lékaři pak do tabulky mohou vyplňovat informace o počtu nabízených vakcín či místě podání.

Do projektu Zachraňte vakcíny, který začal fungovat 24. června, se po dvou měsících zapojilo celkem 171 ordinací po republice. Denně se na tabulku s volnými vakcínami podívá zhruba 950 lidí.

Zájemcům jsou k dispozici vakcíny od společností AstraZeneca, Janssen a Moderna. Největší zájem je podle oslovených lékařů o vakcíny společností Janssen a Moderna, těch je také v aktuální nabídce nejvíce. Zájemci o očkování v tabulce na webových stránkách mohou zjistit, kolik dávek vakcín od které společnosti má lékař k dispozici, adresu jeho ordinace, kontakt, případně termín, kdy je možné se na očkování dostavit.