Podzim vidím optimisticky, jsme jedna z nejpromořenějších zemí, říká Hořejší. Virus je ale mnohem nakažlivější než loni, kontruje Pačes

S návratem lidí do práce a dětí do škol se očekávají vyšší přírůstky nakažených nemocí covid-19. Bude situace tak špatná jako loni a čím se aktuálně liší od minulého podzimu? Podle imunologa Václava Hořejšího je pravděpodobnější scénář optimistický. „Situace je nadmíru výtečná,“ říká. Naočkována je více než polovina populace Česka. Zcela jasné prý není, kolik lidí ve skutečnosti už nemocí prošlo. Studie ukazují, že by to mohlo být až třikrát více, než je oficiální číslo. Na druhou stranu ale během podzimní vlny bude dominovat varianta, která je mnohem nakažlivější, než ta loňská, upozorňuje genetik Jan Pačes. Odborníci o tom debatovali v pořadu 90' ČT24.