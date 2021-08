V úterý přibylo na tři sta nakažených, je to nejvíce za posledních 28 dní

Laboratoře v Česku úterý potvrdily 294 případů onemocnění covid-19. Bylo to o 34 více než před týdnem. Zároveň je to nejvyšší denní nárůst od 20. července. V nemocnicích je aktuálně s koronavirem 56 pacientů, z toho 16 v těžkém stavu. Zdravotníci v úterý podali přes 33 tisíc dávek vakcíny. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.