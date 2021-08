Žáci se budou opět plošně testovat, antimonopolní úřad ale řeší stížnost na výběr testů

„V němž je výslovně uvedeno, že sady jsou určeny k použití pro osoby od osmnácti do sedmdesáti pěti let. Z toho vyplývá, že testy nejsou vhodné k testování, natož pro samotestování, dětí,“ píše se v podnětu Chironaxu k antimonopolnímu úřadu. „Při návrzích na zákaz plnění smlouvy tedy úřad posuzuje, zda se tam zadavatel dopustil nějakého závažného porušení zákona,“ vysvětluje jeho mluvčí Švanda. „Tato nabídka splnila veškeré parametry zadávacího řízení,“ hájí tendr předseda Švagr.

Výjimka od ministerstva

Vítězná firma se hájí výjimkou od ministerstva zdravotnictví. „Na základě výjimky nám udělené ministerstvem zdravotnictví lze antigenní testy, které jsou předmětem této dodávky, použít i pro žáky a studenty škol v ČR,“ uvedla Batist Medical.

Žáci by měli prostřednictvím vybraných sad absolvovat počátkem září tři testy. „Samozřejmě veškeré informace, které dostaneme s co největším časovým předstihem, nám pomohou přípravy usnadnit,“ říká ředitel Základní školy profesora Švejcara v Praze Ondřej Lněnička.

Společnost Batist medical sdělila, že kvůli celozávodní dovolené nemůže tento týden testovací sady ukázat. Na internetu je k nalezení instruktáž. Testuje se z přední části nosu. „Každý test je samostatně balený, to bude spousta krabiček, takže nám to zásadně zvedne množství odpadu. Jinak systém je podobný, nebude to nic, co by se děti musely učit odznova,“ hodnotí Lněnička.

Další ředitelé škol říkají, že potřebují dostat nové testy minimálně týden před začátkem školního roku, chtějí s nimi podrobně seznámit učitele, ale také rodiče.