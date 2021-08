Novela o zdravotních službách stále chybí, měla řešit i dříve vyslovená přání pacientů

Například Jaroslava N., která trpí rakovinou už devět let a má za sebou několik operací, se rozhodla, že už další léčbu podstupovat nechce, což také stvrdila písemně. „Na paliativní péči to bylo první, o co jsem požádala. A to proto, kdybych se už nemohla rozhodnout sama, aby se za každou cenu nezachraňovalo. Tím si člověk musí projít, v té hlavě si to musí rozmyslet, a když jsem to uskutečnila, tak se mi hrozně ulevilo,“ popsala.

Institut dříve vysloveného přání zná zdravotnická legislativa už skoro deset let. Lékaři mají na vůli pacientů brát zřetel. Zákon, který ale zatím schválen nebyl, měl dát lékařům za povinnost, aby se přáním pacienta řídili. Dokumenty by si navíc měli mezi sebou i předávat, vzniknout měl i jejich registr. Mnohdy totiž lékaři při příjmu pacienta ani nevědí, že přání o léčbě sepsal.