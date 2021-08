O možnosti odmítnout léčbu většina těžce nemocných neví

Vyslovená přání umožňují pacientovi, aby předem nastavil mantinely vlastní léčby pro případ, že o sobě nebude moci sám rozhodovat. Nevyléčitelně nemocný může například odmítnout plicní ventilaci nebo výživu sondou. Předseda České společnosti paliativní medicíny Ladislav Kabelka ale upozorňuje, že přání vždy musí být výsledkem dlouhé diskuse mezi lékařem, pacientem a také jeho blízkými. „Není to mechanismus, při kterém pacient něco řekne a my to automaticky akceptujeme za každých okolností,“ vysvětluje.

Jedním z mála, kdo své přání předem vyslovil, byl Přemysl Šlusař, který trpěl nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. Degenerativní poškození mozku postupně vede až k paralýze pacienta. „Já mám jenom strach z ležení a nicnedělání. Už jsem podepsal, že nechci, abych byl připojen na jakékoliv přístroje,“ zdůvodňoval Šlusař svou volbu. „Nejde o nic jiného, než se v klidu rozloučit s blízkými a přáteli a jít.“