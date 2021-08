Sokolovský soud odmítl Tempelovu žádost o propuštění z vězení. Bude se bránit ústavní stížností

Robert Tempel neuspěl u Okresního soudu v Sokolově s žádostí, aby byl okamžitě propuštěn z vězení. Ve čtvrtek Vrchní soud v Praze vydal příkaz k propuštění obžalovaného z výkonu doživotního trestu odnětí svobody. Tempel proto požadoval, aby šest let, které ve vězení už strávil, bylo započítáno do trestu za loupežné přepadení z 90. let. Sokolovský soud ale rozhodl, že trest rok a tři měsíce ve vězení za tento trestný čin musí Tempel vykonat. ČT o tom informoval jeho advokát Jakub Kříž, který nyní připravuje ústavní stížnost.