Díky amnestii se sešlo 3678 nelegálně držených zbraní včetně tanku nebo děla

Podle policejního prezidia lidé nejčastěji odevzdávali krátké střelné zbraně, jako jsou pistole a revolvery. Některý materiál nemohli bezpečně přinést osobně, policejní pyrotechnici proto ve 141 případech vyjeli, aby se postarali o odborné zajištění munice na místě.

Z celkového počtu 3678 odevzdaných zbraní jich bylo nejvíce, a to 550, ve Středočeském kraji. Na policejním webu to uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Následovala Praha se 464 a Jihomoravský kraj s 367 odevzdanými zbraněmi. Nejméně jich odevzdali v Karlovarském kraji, a to 77.

„Oproti předchozím amnestiím se jedná o nejslabší amnestii co do počtu odevzdaných zbraní, nicméně ve finále se přiblížil úplně první amnestii, která byla v roce 1996,“ uvedl ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policejního prezidia Milan Prchal. Nejvíce zbraní podle něj lidé odevzdali při amnestii v roce 2009, a to více než sedm tisíc.