ŽIVĚ: Poslanci schválili zákon o dětských skupinách, budou dál i pro starší děti. Prodloužili také otcovskou dovolenou

Jako první poslanci schvalovali návrh, který upravuje další fungování dětských skupin. Podle původní předlohy se skupiny měly proměnit na jesle s přísnějšími pravidly. Část opozice vyjadřovala obavy, že by předloha vedla k likvidaci dětských skupin, které původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Podle společného pozměňovacího návrhu pětice vládních i opozičních stran, který sněmovna schválila, se ale skupiny na jesle nezmění a budou nadále i pro starší děti.

Další předlohou, kterou zákonodárci schválili, je sociálnědemokratická novela zákona, jež upravuje podmínky pro ošetřovatelské volno. Podmínky nároku na něj se patrně zmírní. Novela o nemocenském pojištění se týká také ošetřovného, změny vycházejí podle předkladatelů z nedostatků zjištěných v praxi. Nyní ji dostanou k posouzení senátoři.

Součástí schválené novely je také pozměňovací návrh skupiny poslanců, který prodlouží otcovskou dovolenou. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Skupina poslanců v čele s Olgou Richterovou (Piráti) a dalšími poslanci ze STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09 prosadila prodloužení otcovské dovolené na 14 dní. Pomůže to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti. Podle autorů jde navíc o začlenění části evropské směrnice do českého právního řádu. Dopady na státní rozpočet by činily podle jejich odhadu 250 milionů korun ročně.

Nyní poslanci schvalují novelu, která mění odměny pěstounů i příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy.

Jednání sněmovny na konci července není příliš obvyklé. Naposledy touto dobou zasedli poslanci v roce 2014, kdy projednávali mimo jiné návrh služebního zákona.