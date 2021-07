Stát chystá vznik národního onkologického institutu. Odborná veřejnost preferuje regionální centra

Plán na vybudování národního onkologického institutu čelí kritice. Špičkové centrum za sedm miliard korun má vyrůst v hlavním městě asi do pěti let –⁠ počítá s tím i národní plán obnovy. Odborná společnost ale záměr nepodporuje a peníze by raději poslala současným regionálním centrům. Rakovina je v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí, ročně jí podlehne na 27 tisíc lidí.