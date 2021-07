Po bouřích už hladiny řek klesly, bez proudu zůstává přes dvacet tisíc odběratelů

V noci voda na některých místech vystoupala až na povodňové ohrožení, což je třetí stupeň. Týkalo se to Lužické Nisy v Proseči nad Nisou, Brziny v Hrachově nebo Úslavy v Prádle. Všechny řeky ale vydržely na třetím stupni jen několik desítek minut, potom jejich hladiny rychle opadly.

Nejvíce pršelo na severu Čech v Jizerských horách, Krkonoších a jejich podhůří. Zasaženo tak bylo zejména povodí Lužické Nisy a Cidliny. Za šest hodin tam napršelo až 40 milimetrů. Vyšší srážkové úhrny zaznamenaly také Šumava, Plzeňská pahorkatina, Třeboňsko, střední Povltaví, hlavní město, Středočeský kraj na východ od Prahy a také Beskydy a jejich podhůří. „Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů,“ uvedli meteorologové.

Bouřky večer zaměstnaly hasiče, kteří měli v souvislosti s počasím nahlášeny stovky událostí, konkrétně tak zasahovali u 788 případů. Například u polámaných stromů, čerpali vodu ze zaplavených sklepů a podjezdů a evakuovat museli také dva dětské tábory u Nemojova.

„Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat,“ uvedli na Twitteru královéhradečtí hasiči. Autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném celkem 51 dětí a 13 dospělých. Tři děti utrpěly lehká zranění.

Nakonec hasiči skauty z obou táborů odvezli autobusy do centra v Hostinném. Do ubytovny jim hasiči z trutnovské stanice dovezli spací pytle, protože většina vybavení dětem promokla.

Bouře nejvíce zasáhla Jičínsko a Trutnovsko, kde měli hasiči po zhruba čtyřiceti výjezdech. Za nimi pak bylo Královéhradecko s téměř třiceti zásahy hasičů.