Podle kritika je škoda mít bílé zdi. Výstavy se připravují i tři roky, hájí se ředitelka Národní galerie

Knastová uvedla, že její cíle v Národní galerii jsou na pět let, zatím má za sebou šest měsíců. To však podle ní neznamená, že je se všemi výsledky spokojená. „Ta situace, která nastala, je samozřejmě komplikovaná i covidem. My připravujeme výstavy třeba dva, tři roky,“ uvedla s tím, že před jejím příchodem se leccos nevyřešilo, nebyly připravené rozpočty.

„Do instituce musíte nejprve nastoupit, abyste se s ní dobře seznámili. Já jsem vůbec neslibovala, že během prvních šesti měsíců bude nějaká výstava. To by vám žádný seriózní manažer neslíbil,“ sdělila s tím, že na konci roku už pár projektů bude realizováno. V plánu je akce směrem k umělcům, kteří by mohli v Národní galerii vystavovat, instituce ale musí řešit obrovská rozpočtová omezení.

Vitvar chápe smysl akce umělců jako byl Jiří David nebo František Skála, protest by ale měl směřovat jak k Národní galerii, tak i jinam. „Pro mě je to také hrozně nepříjemný pocit, když člověk přijde Veletržního paláce a vidí ten prázdný palác, který by měl být opravdu nejlepší výstavní částí Národní galerie,“ uvedl.

Když ale člověk slyší, že se v instituci rozpočet na výstavy snížil za tři roky o polovinu, měl by podle něj protest směřovat i proti Ministerstvu kultury, které Národní galerii „škrtí“. „Já bych chtěl říct, že si nesmírně vážím všech lidí, kteří v Národní galerii zůstávají, bohužel další lidi odcházejí. Teď odešla skvělá kurátorka Julia Bailey,“ sdělil Vitvar. Protest podle něj dává smysl, protože výtvarnici reagují i na to, že je zavřený pavilon v Benátkách. Z toho Vitvar viní také Ministerstvo kultury, které není schopné poskytnut peníze. Označil to za skandální. Národní galerie by podle něj měla říkat hlasitěji, že je v takové situaci.