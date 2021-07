Advokátka využila stíhání lobbisty Horáčka. Vyváděla peníze z jeho firem, míní policie

Tomáš Horáček se policii přiznal k manipulaci se zakázkami v pražských nemocnicích. Dle detektivů lobbistovo stíhání využila jeho bývalá advokátka Nina Rydlová a manipulovala s jeho firmou. Kriminalisté proto zahájili trestní stíhání pro podezření z podvodu. Horáčkova advokátka údajně odčerpala z firmy peníze za nikdy neprovedené služby.

„Zamlčela podstatnou skutečnost, že Tomáš Horáček se smlouvou není obeznámen a k jejímu podepsání nedal ani pokyn,“ stojí v policejním obvinění. Sama Rydlová na pokus o dotaz redaktora ČT Jiřího Hynka nereagovala.

Policisté prověřují advokátku i kvůli převodu několika Horáčkových firem. Vyhodnocují také nahrávky z její advokátní kanceláře. Policie je zajistila v rámci jiné kauzy. Jeden z hovorů se týká sporu s lobbistou: „… a proto on mi pořád říká: Všichni ví, že my jsme mu to ukradli. A já říkám, kdo to ví? Kdo? Kdo ví, že to bylo jeho?“ zní na nahrávce.

Horáčka hlídá policie

Podle Horáčka skupina kolem někdejší advokátky vyšetřování brzdí. „Paní doktorka a celá ta skupina, se kterou operuje, má značný dosah i na konkrétní vyšetřovatele,“ je přesvědčen lobbista. Takové spekulace ale odmítá policie i Rydlová. „Tady toto, co se tam děje, to je opravdu přes čáru. Rozhodně nic takového se neděje,“ zdůraznila advokátka v únoru letošního roku.

Horáček policistům rozkrývá pozadí zakázek v nemocnicích Na Bulovce a Na Františku. Před čtyřmi měsíci ho kvůli výhrůžkám začala policie hlídat. Podle žalobců vyšetřování případu údajně zmanipulovaných výběrových řízení, kde je stíhaná i exředitelka Fakultní nemocnice Bulovka Andrea Vrbovská, skončí už během dvou měsíců.

Spis kauzy nemocničních zakázek má už téměř deset tisíc stran. Případný soudní proces bude podle právníků trvat nejméně tři roky.