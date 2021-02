Svědka v případu nemocničních zakázek hlídá policie. Horáčkovi vyhrožují smrtí

To však Nina Rydlová popírá. „To, co se děje, to je opravdu přes čáru. Já s ním nechci mít nic společného, rozhodně nic takového se neděje,“ uvedla. Detektivové vyhodnocují i nahrávky z její advokátní kanceláře, které zajistili na CD v rámci jiné kauzy. Některé hovory se týkají i Horáčka. Rydlová uvedla, že o odposleších žádné informace nemá.

Jeden z nahraných hovorů se týká sporu s Horáčkem. „A proto on mi pořád říká: Všichni ví, že my jsme mu to ukradli. A já říkám: A kdo to ví? Kdo? Kdo ví, že to bylo jeho?“ zaznamenaly odposlechy.

Kvůli výhrůžkám hlídala policie Horáčka už před dvěma lety. Muž v kauze údajné korupce v rámci nemocničních zakázek žádá status spolupracujícího obviněného. Policisté v současné době v případu nemocničních zakázek dokončují vyšetřování, v polovině roku pak žalobci minimálně část kauzy chtějí poslat před soud.