Velehrad se začíná plnit poutníky a návštěvníky Dnů lidí dobré vůle

Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi, připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dny lidí dobré vůle se každoročně konají 4. a 5. července.

Loni se slavnosti uskutečnily kvůli pandemii koronaviru ve velmi omezeném režimu, oba dny mohlo do poutního areálu přijít vždy jen tisíc poutníků. Na Velehrad přitom běžně míří kolem třiceti tisíc lidí. Letos bude omezen jen počet nedělního večerního benefičního koncertu Večer lidí dobré vůle, přijít na něj bude moci maximálně pět tisíc lidí. Pondělní slavnostní poutní mše svatá bude již pro všechny lidi bez omezení.

„Je to nádherné. Na velehradskou pouť a Dny lidí dobré vůle opět přicházejí lidé a jsme šťastní, že to tak může být. Jsme připravení, chystá se program, probíhají zkoušky, stánkaři se připravují, kolotočáři jsou nachystaní. Jde hlavně o to, že začíná standardní velehradská pouť, všichni jsou zváni. Velehrad se plní, jak tradičně na začátku července, což je krásné,“ uvedl Mergental.

Na Velehrad již dopoledne přijeli například manželé z Brna. „Jsme rádi, že jsme tady, jezdíme pravidelně. Loni jsme kvůli omezením vynechali. Těšíme se na program, chceme zůstat do večera na koncert,“ uvedli.