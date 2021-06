Dětí se zhoršenou psychikou během pandemie přibylo. Ministerstvo problematiku neřešilo, kritizují lékaři

Odborníků na nemocnou dětskou duši je přitom zoufale málo, chybějí ve všech krajích. Ambulantní dětská psychiatrička Štěpánka Hromadová tvrdí, že její kolegové odcházejí do důchodu a mezi mladými lékaři, kteří by do ambulancí přicházeli, není žádná náhrada.

Potíže se během lockdownu projevily i v případě jednoho sedmnáctiletého chlapce s psychickými problémy. „Najednou úplně přestal tu školu zvládat. Pak ji absolutně nezvládal, jenom ležel, koukal a když seděl, tak se klepal. Tak jsem si říkala, že je prostě něco špatně a je to známka toho, že to není normální,“ uvedla jeho babička.

„Tím, že vlastně zůstala doma, tak nemohla chodit na tréninky a měla pocit, že ztloustne. Do toho přišla puberta a pravděpodobně i nějaká její první láska,“ okomentoval počínání své šestnáctileté dcery, trpící mentální anorexií, její otec. Vše přitom začalo loni na jaře s příchodem koronavirové pandemie. Problémy dospěly až do stádia, kdy jeho dcera trpěla depresemi spojenými s poruchou příjmu potravy.

Protopopová má vazby na premiéra i Agrofert

Problém by však měla vyřešit reforma psychiatrické péče. Někteří lékaři ale stát kritizují za to, že s problematikou dlouhodobě nic nedělal a věnuje se jí až teď. „Ten problém existoval mnoho let zpátky, a to ještě před koronavirem. Upozorňovali na to pedopsychiatři už před deseti nebo patnácti lety a říkali, že ta situace se neustále zhoršuje. Díky covidu ten stav akorát nastal mnohem dřív,“ řekl Havelka.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ovšem uvedl, že upravit systém této problematiky je obtížné. „Nikdo nedokáže zázraky, nikdo nedokáže ten systém změnit ze dne na den nebo z roku na rok tak, aby fungoval skvěle. Samozřejmě je pravdou, že těch pacientů přibývá. To je něco, co zejména fenomén posledních několika let, teď samozřejmě covid, akceleroval,“ uvedl.

Reformu psychiatrické péče v jeho resortu řídí psychiatrička Dita Protopopová, která dříve byla ošetřující lékařkou syna předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a pokoušela se o politickou kariéru v jeho hnutí. Kandidovala také ve volbách v Praze 8, ale neúspěšně, současně byla přitom podporovaná společností Agrofert. Za stáj firmy jezdila i cyklistické závody.