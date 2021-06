Vláda posílí očkovací kampaň. Maďarsko daruje Česku další vakcíny, řekl Babiš

Babiš řekl, že vakcíny do Česka přiveze 1. července maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko poslalo do Česka už v červnu 41 tisíc dávek vakcíny, šlo o reakci na menší počet očkovacích látek, který tuzemsko dostalo po nesouhlasu s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v EU.

Preparáty jsou podle premiéra důležité i v souvislosti s novou mutací koronaviru nazývanou delta, která se objevila i v Česku. „Je problém, že se registruje stále méně lidí,“ uvedl Babiš. V sobotu se podle něho k očkování přihlásilo jen asi 6300 lidí. Do Maďarska se také v sobotu vydaly tisíce Čechů na osmifinále fotbalového mistrovství Evropy, což může podle odborníků znamenat epidemické riziko.

Babiš k tomu řekl, že vláda jim to nemůže zakázat, lidi dokáže jenom vyzvat, aby byli obezřetní. Kabinet se chce podle premiéra dále zaměřit na propagaci očkování, na což by měl v pondělí uvolnit další peníze. V kampani se objeví celebrity a oslovil k tomu i některé hudební skupiny. Kromě toho je podle premiéra potřeba více zapojit firmy. „Delta je tady. My to sledujeme, ale nemůžeme říci, že jsme z toho venku,“ dodal Babiš.

Nejvyššího státního žástupce by mohla jmenovat nová vláda

Předseda vlády připustil možnost, že nového nejvyššího státního zástupce jmenuje až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla jako nástupce končícího Pavla Zemana jeho nynějšího náměstka Igora Stříže. Babiš uvedl, že o celé věci s ní ještě nemluvil.

„Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové. Otázka je, když opozice říká, nedělejte to, nechte to na nás, tak jednou z možností je, že jim vyhovíme,“ řekl Babiš. Poukázal zároveň na to, že jde o politickou záležitost.