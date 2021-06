Před 80 lety vkročili nacisté do Bialystoku. Zapálením synagogy začali několik let vraždění, potkali se ale s odporem

Když se Německo v roce 1941 rozhodlo zaútočit i proti Sovětskému svazu a zahájilo operaci Barbarossa, Bialystok byl jedním z prvních míst na ráně. Německá armáda na nedalekém bitevním poli zdolala tu sovětskou, smrt však nerozsévala jen na bojišti, ale i mezi civilisty. V té době Židé tvořili méně než polovinu obyvatel asi stotisícového města.

Do Bialystoku vkročil wehrmacht 27. června 1941. „Když přišli nacisté, žili jsme na okraji města. Díval jsem se skrze díru ve zdi a uviděl jsem tanky. Ta obří mechanická vozidla, která jsem do té doby nikdy nespatřil ani na obrázku, ani jsem si je nedokázal představit. Ta vzpomínka zůstane v mé paměti už navždy,“ svěřil se o desetiletí později Leo Melamed, kterému bylo v době vstupu vojska do města sedm let.