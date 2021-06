Téměř pětina základních škol ztrojnásobí počet hodin informatiky. Žáky čeká programování a práce s daty

Podle mluvčí resortu Anety Lednové budou mít nově na prvním stupni alespoň ve dvou ročnících jednu hodinu týdně. Na druhém stupni se bude informatika vyučovat minimálně jednu hodinu týdně v každém ročníku. Nová podoba výuky práce s počítačem má podle Lednové prohloubit logické myšlení a řešení problémů. Její náplní bude třeba programování nebo práce s daty.

Například výuka Wordu, Excelu nebo PowerPointu by se ale měla přesunout do jiných předmětů. „Třeba v českém jazyce by se v hodinách měl používat Word,“ vysvětluje metodička a koordinátorka ICT Zora Adámková ze Základní školy Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou.

Někteří ředitelé změnu ve výuce informatiky vítají, jiní mají výhrady. Ředitel ZŠ a MŠ Pražská ve Znojmě Pavel Trulík je překvapený, že do osnov nové informatiky není zařazená výuka zmiňovaného kancelářského balíku – Wordu, Excelu a PowerPointu.

Naopak ředitel Masarykovy ZŠ Klánovice Michal Černý, který je zároveň prezidentem Asociace ředitelů základních škol, je nadšený: „Konečně jsme v 21. století. Že se tato informatika dostává do škol, je strašně důležité.“

Někteří učitelé by změny osnov ocenili i v jiných předmětech. „Chybí mi tam revize češtiny – redukoval bych češtinu, protože tam je spousta učiva, které je nepoužitelné pro další studijní cestu,“ dává příklad ředitel třeboňské ZŠ Sokolská Ivan Rokos.