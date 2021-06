Fokus Václava Moravce: Generace covidiálů. Jaké dopady bude mít distanční výuka na život dětí?

Odborníci se shodují v tom, že zpočátku se děti na domácí výuku těšily, byly rády, že nebudou muset chodit do školy. To však příliš dlouho netrvalo. Psychologové často uvádějí, že pro děti bylo nejtěžší právě to, že se nemohly potkávat se svými kamarády. Pedagogové zase jako velký problém uvádějí ztrátu pracovních návyků.

Podle psycholožky Ivy Poláčkové Šolcové patří právě mladí lidé do skupiny více ohrožených a zranitelných. „WHO už od začátku varovala, že je potřeba se postarat o děti a dospívající. Tou další skupinou, která izolaci velmi špatně zvládala, byli senioři,“ uvedla s tím, že mladí lidé se podle ní s celou situací vypořádali velmi dobře.

Nejhorší dopady měla distanční výuka na nejmenší děti, zejména na prvňáky. Jde hlavně o sociální kontakt se spolužáky, který je ve škole důležitý. Učitelka Miroslava Černá si ale myslí, že prvňáci i jejich učitelé zvládli školní rok velmi dobře. „Všechny děti ty základy dostaly, všechny děti čtou, píšou a počítají,“ řekla. Nyní se ale bude muset více pracovat právě na socializaci dětí.

Hosty Fokusu Václava Moravce byli lékař Lukáš Pollert, psycholožka Iva Poláčková Šolcová, učitelka matematiky a informatiky Štěpánka Baierlová, učitel chemie a biologie Václav Fiala, hospodářská historička Antonie Doležalová a ředitel střední školy Radko Sáblík.