Paní ministryně popírá realitu, míní o návrhu rozpočtu ekonom Hampl

Schillerová věří, že i přes plán 390 miliard bude schodek nakonec menší, jako se to stalo i u deficitu v roce 2020. „Letos jsme také ještě dávali velkou vládní pomoc. Moje konsolidace počítá s asi 40 až 44 miliardami ročně, koalice Spolu chce konsolidovat 91 miliard,“ říká Schillerová a upozorňuje, že u větší konsolidace by podle ní byly příliš velké škrty. Nechce ekonomiku zadusit a přivést do recese.

Schodek maximálně 200 miliard

„Vy jste sečetla příjmy a výdaje a s tím jdete do Poslanecké sněmovny, ale ministr financí by měl mít větší ambice,“ kritizuje Schillerovou Skopeček. Sám by víc hledal úspory. „Vytvořila jsem polštář a nyní si díky němu můžeme levně půjčit,“ oponuje ministryně.

„Ten schodek by měl být někde na polovině, 200 miliard by bylo vysoké číslo, ale byl bych ho schopný akceptovat,“ míní Skopeček. Kritizuje například vzrůstající výdajovou složku rozpočtu. Sám by škrtal provozní výdaje na straně státu, seškrtal by místa úředníků nebo dotace. Nejzásadnější ale podle něj bude důchodová reforma, kterou současná vláda dle Skopečka neudělala.

„Na tom se shodneme, to skutečně není důchodová reforma,“ reaguje Schillerová. Za schodkem podle ní stojí především daňový balíček, rozpočtové určení daní a nárůst výdajů. „Sto miliard na těch věcech, které tady uvedl, pan poslanec nenaškrtá,“ kontruje ministryně.

„Pro nás jsou důchodci velmi důležití, je to nejzranitelnější skupina, jsou pro nás priorita,“ uvádí Schillerová. Podle Skopečka rozpočet neodpovídá realitě, protože do něj není zakomponován třeba nárůst plateb za státní pojištěnce.