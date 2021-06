V Třinci-Gutech otevřeli a vysvětili repliku vyhořelého dřevěného kostela

„Mám z toho velkou radost. Samozřejmě ještě není dokončeno úplně všechno, nějaké práce ještě budou probíhat, ale je to opravdu krásné dílo, do kterého byla zapojena celá řada nejrůznějších řemeslných profesí od tesařů, kteří dali základ té hrubé stavby, ale také samozřejmě restaurátoři, malíři, zvonaři, varhanáři, kameníci, to všechno se zhmotnilo v tomto krásném díle,“ řekl biskup a apoštolský administrátor Ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Biskup připomněl, že každý kostel, ať už je to malá stavba, nebo velká katedrála, je důležitým symbolem toho, že lidé staví i objekty, kde pak mohou pozvednout svoji duši k Bohu. „Každý kostel je také samozřejmě důležitým symbolem společenství, které se v něm schází,“ dodal.