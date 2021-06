Testování kompletně zdarma je iluze, na problémy naráží třeba sportovci nebo návštěvy v nemocnici

Luděk Jaroš navštěvuje svoji matku v nemocnici. Ve středu se prokazoval výsledkem antigenního testu, za který už v úterý na odběrovém místě platil 350 korun. Nárok na ten bezplatný bude mít až příští pondělí. Na každodenní návštěvy vydá za tento týden 1050 korun. Do důchodu je to pro něj významný zásah. Peníze bere z úspor.

„Zdraví je přednější, v první řadě maminku tady nemůžu nechat, do hrobu si ty peníze nevezmu, tak je využiju tímhle způsobem,“ přibližuje svoje pohnutky pan Jaroš.

Patnáctileté plavkyni Daniele by frekvence hrazeného testování naopak měla stačit. Do bazénu musí mít každý třetí den negativní antigenní test. PCR jí vystačí na týden. Aby nemusela na testech doplácet, hraje roli každý den.

„Museli jsme vytvořit rodičům plavců harmonogram, ve kterém jsme jim poradili, jak by si měli ty testy v průběhu měsíce vybírat, aby děti mohly nepřetržitě trénovat,“ přibližuje její trenér a předseda plaveckého oddílu Jan Pala.

Harmonogram ale naráží na termíny, které na testování zdarma nabízejí laboratoře v dosahu. „Do těch termínů se dostat nejde. Je to strašná zátěž, když vám to řeknu, že jeden test je za 1300 korun, tak takhle my fungujeme,“ přibližuje každodenní realitu rodiny otec plavkyně Daniely Radim Janda.

„Nějaké termíny jsme vypsali, ale ty byly hned obsazené,“ přibližuje mluvčí laboratoře Spadia Simona Součková. Většina soukromých laboratoří je na tom podobně. Termíny na PCR testy za peníze mají volné, preventivní testy zdarma ale buď ještě nedělají, anebo hlásí obsazeno.