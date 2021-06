ŽIVĚ: Poslanci by mohli projednat větší počet balíčků pro vězně nebo námořní novelu

Poslanci by se v úterý mohli zabývat novelou, podle které by při zákazu návštěv ve věznicích delším než měsíc mohli vězni dostávat více balíčků než obvykle. Stejně by tomu bylo v případě lidí ve vazbě a v detenčních ústavech. Zrychleně by sněmovna měla schvalovat také námořní novelu o nakládání s lodním odpadem a nové pokuty pro zprostředkovatelské weby a vyhledavače.