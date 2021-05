Vojáci na Libavé testují bojová vozidla pěchoty. Největší armádní zakázka jde do finále

Vojáci vyzkoušeli i nastupování do vozidel „v plné polní“, manipulaci s raněnými nebo třeba uskladnění munice, uvedla armáda. Zkoušky se budou konat do 6. června.

Podle manažera projektu nákupu Ctirada Gazdy všechny tři stroje odpovídají technickým požadavkům armády a jakýkoli vítěz bude pro armádu „ohromným skokem“ kupředu oproti nyní používané technice.

Ministerstvo se loni v květnu rozhodlo kvůli dopadům pandemie prodloužit termín dodávek poptávaných vozidel o dva roky do roku 2027, prodlouží se zároveň financování na sedm let do roku 2028. Platby za vozidla se tak rozloží do více let. Se záměrem úřad seznámil vládu. Ministerstvo teď bude čekat na finální nabídky soutěžících.