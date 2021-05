Kara Trutnov obnovuje výrobu, do podniku se vrátil bývalý majitel

Před týdnem měly obchody Kary po Česku stažené rolety. Dnes se v nich zase svítí. Návrháři dohánějí zpoždění. Tvoří kolekci podzim-zima. Od února neměli v Kaře výplatu. Teď ji staronový ředitel 160 lidem doplatil z úspor. Do firmy vloží skoro sto milionů.

Zaměstnanci podniku věří, že se situace zlepší a firma bude zase prosperovat. „Je to lepší, konečně se něco děje. Zachraňujeme to možná po dvanácté,“ řekla Romana Hamplová. Stejného názoru je i Hana Hepnarová: „Věříme tomu, že se Kara dostane zpátky na nohy.“

Ředitel ví, že risk nemusí vyjít. Na pomoc si vzal talisman - bundu s podpisy zaměstnanců. Dostal ji, když firmu jako prosperující prodal. „Teď to nosím pro štěstí, že jsem se do Kary vrátil, aby to bylo tak, jak dřív. Je to veselejší, ale musí to být ještě veselejší. Zatím jsme na začátku,“ řekl Rinth. Do dvou let chce vrátit podnik do zisku jako v době, kdy ho řídil.