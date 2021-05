Jiří Zenáhlík strávil desetiletí v komunistických vězeních. Nyní slaví stovku

O druhoválečné vojenské kariéře táborského rodáka Jiřího Zenáhlíka vedli historici spory. On sám ujišťoval, že bojoval v řadách americké armády. V roce 1944 – poté, co podle svých slov v Německu utekl z nuceného nasazení – se dostal do Anglie a podstoupil zrychlený tankistický výcvik. „Československá obrněná brigáda byla tou dobou už z Anglie pryč, tak nás přiřadili k americké 14. tankové divizi,“ popsal Mladé frontě DNES, když se bránil obvinění, že nejsou o jeho válečné službě záznamy.

Pochybnosti vznikly v roce 2008, kdy mu prezident Václav Klaus propůjčil Řád bílého lva a prezidentská kancelář uvedla, že se Zenáhlík zúčastnil invaze do Normandie, bojů na západní frontě a osvobozování Československa. Někteří historici upozornili, že neexistují žádné doklady o tom, že by v řadách americké armády opravdu bojoval.

Například nynější ředitel lidického památníku Eduard Stehlík, který tehdy působil ve Vojenském historickém ústavu, upozornil, že není ani v jedné z kartoték českých vojáků, kteří za druhé světové války bojovali na západní frontě, přestože záznamy považuje za „přesné, kvalitní a vyčerpávající“. Sám Zenáhlík připustil, že důkazy o své činnosti z let 1944 a 1945 nemá, ale pochybnosti o ní odmítl.

Bez pochyb je, že po válce absolvoval Jiří Zenáhlík důstojnickou školu, ale potom odešel do zálohy. V roce 1953 byl zatčen. Proces nebyl zcela vykonstruovaný, přinejmenším jeho jádro ne. Jiří Zenáhlík se opravdu zapojil do protikomunistického odboje – jeho bratr Josef jej přivedl ke spolupráci s francozskou tajnou službou. Obžaloba ovšem tvrdila, že skupina, do níž zatáhla ještě osm dalších lidí, Francouzům předávala pokyny americké rozvědky, jejichž cílem prý bylo rozpoutání třetí světové války. Za špionáž žádal prokurátor trest smrti, vojenské kolegium Nejvyššího soudu nakonec poslalo bratry Zenáhlíkovy na doživotí do vězení.