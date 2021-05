Praktici vyhlížejí Modernu. Očkovací látka od firmy AstraZeneca půjde jen na druhé dávky

K očkování proti covidu-19 se mohou od pondělí hlásit lidé od čtyřiceti let, brzy by mělo začít i očkování mladších lidí, tedy od šestnácti let. Tempo vakcinace v poslední době výrazně zrychlilo, podle odborníků by však mohlo být ještě vyšší, kdyby se více zapojili praktičtí lékaři. Do jejich ordinací se totiž dostává jen minimum dávek. Změnit se to může od čtvrtka, kdy by praktici mohli začít dostávat látku od společnosti Moderna.