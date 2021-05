Do prvních tříd se letos hlásí méně dětí, upozorňují některé školy

Do první třídy do základní školy v brněnských Tuřanech je přihlášeno 40 dětí. V minulých letech to přitom bylo 60. „Pokud by bylo letos hodně odkladů a příští rok bychom zase měli 60 dětí, dostali bychom se do problémů kapacity tříd,“ upozornil ředitel Petr Opletal.

Do lavic na základní škole v Otnicích loni usedlo 29 prvňáků, letos je jejich přihlášených jen osmnáct. „Pokud by klesl počet pod 15 dětí, tak už by to určitě hrálo nějakou roli, co se týče finančního ohodnocení pro pedagogy. Říká se tomu PH max, což je jakási hodnota, podle které se určuje na počet dětí počet pedagogů, které mohu mít,“ vysvětlil ředitel Hynek Zavřel.

V Rozdrojovicích mají aktuálně do prvních tříd přihlášených 18 dětí. Před dvěma lety, tedy před koronavirem, to přitom bylo 25.

Méně míst ve školkách

Stejně jako mnozí další nyní zvažují odklad rodiče šestileté Stely z Brna. „Poslední rok neměly děti všeobecný rozvoj, co se týká kroužků, pohybových aktivit i takových běžných sociálních kontaktů. Samozřejmě je nejistota toho, jak to bude,“ zdůvodnila její matka Lenka Novák Axmanová. Na rozhodnutí má čas do konce května. Do té doby Stela zůstane v evidenci mateřské školy, bude mít ale rezervované místo i na té základní.

Právě kvůli odkladům mají letos v některých mateřských školách výrazně méně volných míst. „Čtyřicet dětí by chtělo nastoupit, ale bohužel je momentálně jen sedm volných míst,“ řekla ředitelka Mateřské školy Brno Andrea Bár. Jestli se uvolní další, by měly mateřské školy zjistit v průběhu června.