Arenberger oznámil mnohonásobně větší majetek, než dříve udával

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) oznámil mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Vyplývá to z jeho majetkového oznámení, které odevzdal po vstupu do vlády a zveřejnil o víkendu. Upozornily na to weby iDNES, Seznam Zprávy a Deník N.