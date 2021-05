Nejvyšší soud zamítl Dukovo dovolání ve sporu o omluvu za uvedení divadelních her. Ani je neviděl, upozornili soudci

Nejvyšší soud zamítl dovolání kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce ve sporu s brněnskými divadly. Neúspěšně žádali omluvu za zásah do svých osobnostních práv, údajně způsobený uvedením dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. Obě hry provokativní formou zobrazovaly některé křesťanské symboly a kritizovaly římskokatolickou církev a také západní pohled na muslimský svět. Podle rozsudku však nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.