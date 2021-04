Studenti se rok připravovali, úřední maturita by teď byla nefér, říká ředitel gymnázia. Šéf Scia by zkoušky zrušil

Ředitel Scia Ondřej Šteffl je přesvědčen, že je zcela jedno, jestli bude letos maturita úřední nebo ne. „Maturitu má každý spojenou se spoustou emocí. (…) Ale to neznamená, že je to něco fakt strašně důležitého. Jestli letos bude úřední nebo jiná maturita, za tři roky si na to nikdo nevzpomene,“ míní. Dodal, že nynější podoba maturit vychází ze vzoru starého 150 let. „Já bych ji zrušil úplně,“ podotkl.

Podle Alfréda Dytrta sice taková myšlenka nemusí být od věci, ale nikoli hned. Domnívá se, že by to byla debata na roky, ale maturovat by se mělo již velice brzy a nevidí důvod k tomu, proč by studenti neměli přijít do škol, pokud se dramaticky nezhorší vývoj epidemie covidu-19. „Úřední maturitu já osobně vidím jako nouzovou situaci, pokud by nastala s covidem. Jinak tam závažný důvod není,“ řekl.

Ani on ani Šteffl nejsou nakloněni myšlence, kterou vyslovil bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, aby se školní rok prodloužil o měsíc, aby žáci dohnali alespoň část učiva. „Za prvé se všichni třepou na to, že možná budou o prázdninách moci konečně vyjet, a za druhé si myslím, že jeden měsíc nenahradí to, co chybí,“ upozornil Dytrt.