Do škol se vrátí další děti. Ve třech krajích od pondělí do lavic usedne část žáků druhého stupně

Letošní rok budou moci maturanti využít navíc možnost opravy didaktických testů v červenci a opravy praktické zkoušky do konce léta, řekl Plaga. Ministerstvo zvýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. Pokud maturanti neudělají testy napoprvé na konci května, budou si je moct opravit v termínu 7. až 9. července, řekla mluvčí ministra Aneta Lednová.

Podle zástupců školských asociací tak mají školy vše na návrat žáků již delší dobu připravené. Uvolnění výuky podle nich přichází na poslední chvíli, ale ještě umožní žákům zvládnout maturity či závěrečné zkoušky i do konce června.

Obnovení praktické výuky bylo dlouhodobě jednou z priorit ministerstva školství. Původně ji plánovalo obnovit už v první polovině března, po zhoršení epidemické situace se tento záměr posunul na 12. dubna. Následně vláda avizovala uvolnění praktické výuky od 19. dubna, na doporučení epidemiologů to pak odložila o týden.

Sněmovna zároveň Plagovi uložila, aby do 28. dubna připravil interní předpis k možnosti úředních maturit. Ministr v pondělí opět úřední maturity odmítl s tím, že požadovaný postup je nezákonný a vnáší mezi maturanty pouze nejistotu. Návrh označil za populistický, podle něj nepomáhá psychickému stavu středoškoláků. Naopak možnost rychlé opravy zkoušky má Plaga za racionální prvek debaty. Změna podle něj může pomoct těm, kteří by při zkoušce mohli mít problémy s psychikou.

Správa rezerv zrušila tendr na miliony testů do škol

Správa státních hmotných rezerv zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit, řekl v pondělí předseda správy Pavel Švagr.

Ministerstvo školství přitom chtělo tuto další dodávku testů do škol ve skladech správy už 3. května. Opakování tendru na testy na covid do škol znamená podle Plagy nejistotu, zda budou včas. Označil to ale i za příležitost urychlit užívání PCR testů.

Vítěz poslední zakázky firma Masanta s testy Singclean v pátek oznámila, že se do současného tendru nepřihlásila. Plaga na začátku dubna uvedl, že správa má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Kabinet podle něj schválil rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit.