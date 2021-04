ŽIVĚ: Od příštího pondělí se otevřou kadeřnictví či manikúry, o obchodech se rozhodne ve čtvrtek

Balíček 3 – Otevřít by se mohly další služby, na svatbách a pohřbech by mohlo být 30 účastníků, ale jen ve venkovních prostorách.

Balíček 4 – K realizaci opatření by muselo být méně než 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Začít fungovat by mohly například zahrádky restaurací, hotely a penziony na 25 procent kapacity, divadla a koncerty venku. Za přísných podmínek by lidé znovu mohli i do vnitřních sportovišť, tedy v režimu jeden na jednoho s negativním testem.