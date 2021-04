Do Černínského paláce míří neznámá tvář. Kritici upozorňují na Kulhánkovy vazby na Čínu

Později však následoval stejně prudký pád, když se firma vysoce zadlužila a dostala do finančních trablů i do sporů s čínskými úřady. Předseda představenstva CEFC Jie Ťien-ming, který byl jednu dobu také honorárním poradcem českého prezidenta Miloše Zemana, dokonce skončil ve vězení. Vyšetřováni byli v Číně také další představitelé firmy.

Právě zmínka o této prověrce by měla působit jako štít proti pochybnostem opozice či některých odborníků. Po svém odchodu z ministerstva zahraničí totiž Kulhánek pracoval v čínské společnosti CEFC Europe, což mu opoziční reprezentanti zazlívají nejhlasitěji.

Firma měla v roce 2019 více než čtyřicítku dceřiných společností v Číně, Hongkongu, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě. Podniká například v bankovnictví, realitách, energetice, strojírenství nebo v telekomunikacích. Do jejího portfolia patřilo přes pět tisíc firem.

Opozice kritizuje práci Kulhánka pro čínskou firmu

Kulhánkovo působení v čínské firmě vyvolalo negativní odezvu opozičních stran. „Skrze jeho minulost, která zahrnuje spolupráci s čínskou CEFC či spekulace o důvěryhodnosti jazykové zkoušky z ruského jazyka, ho nepovažuji za vhodného kandidáta,“ uvedl pro agenturu ČTK například pirátský poslanec Jan Lipavský.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kulhánka nezná, ale zaznamenal některé otazníky kolem jeho osoby v médiích. K těm patřilo právě jeho angažmá v čínské společnosti CEFC Europe.

Bezpečnostní experti ve svých soudech tak ostražití nejsou. „Nepřeceňoval bych to, samozřejmě něco jiného by bylo, kdyby měl před sebou čtyři roky, ale má před sebou půl roku. Za tu dobu ani nic nevylepší, ani nepokazí. Je to strašně krátká doba,“ uvedl pro Hospodářské noviny bezpečnostní expert Andor Šándor.

Podobně to vidí i bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák. „Pana Kulhánka vůbec neznám, ale samozřejmě že záleží, nakolik je s Číňany propletený, pokud ale má bezpečnostní prověrku, neměl by to být problém,“ uvedl Randák také pro Hospodářské noviny.