Státní banka se nestihne do voleb, a to se nelíbí KSČM. Dle kritiků by zaváněla komunismem

O plnění podmínek toleranční dohody komunisté jednali už v lednu. Tehdejší rokování přerušili i kvůli návrhu na zřízení komerční banky v rukou státu. Ve středu od premiéra Babiše dostali konkrétní materiál, který je ale nepřesvědčil. Je prý velmi obecný. „Nejsem přesvědčen o tom, že je to materiál, který by měl sloužit k tomu, že bychom vládě ustoupili,“ podotýká předseda KSČM Vojtěch Filip.

Komunisté kritizují i to, že je nereálné založení nové banky stihnout do konce současného volebního období. Do parlamentních voleb zbývá půl roku. „Dojde ke změně zákona, minimálně o tom zřízení banky, ale legislativní proces je šestiměsíční, ale žádný takový zákon tu neleží,“ říká Filip.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) pandemie ukázala, že potřeba státní banky je na místě. Na dotaz, proč s tím vláda nepřišla dříve, odpověděla: „My jsme na tom pracovali nějakou dobu, to musíte připravit, vydiskutovat.“

Zavání to komunismem či 90. lety, tvrdí odpůrci

Pro vznik státní banky by mohla zvednout ruku také koaliční sociální demokracie. „ČSSD svého času taky mluvila o transformaci záruční a rozvojové banky, takže to by mohla být cesta,“ míní lídr sociálních demokratů Jan Hamáček.

Rovněž pozitivně se k návrhu staví SPD. „Zřízení státní banky, která by konkurovala komerčním bankám, navrhuji několik let. Dávala by levné úvěry, nízké poplatky a přinutili bychom komerční banky zlevnit služby,“ je přesvědčen šéf SPD Tomio Okamura.