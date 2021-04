„Máme mandát na to, abychom jednali o nesplněných věcech. Pokud nebudou splněny, tak to dohodovací řízení skončí vypovězením. Ale nevím, co (ANO) předloží, znají naše podmínky,“ prohlásil Filip.

Na devadesát členů širokého vedení KSČM hlasuje o dalším postoji k toleranci vůči menšinové vládě od konce minulého týdne do úterních 18:00. Zatím poslalo podle Filipa hlas 71 straníků, z toho se 64 vyslovilo pro větu „Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě“.