Další odškodnění anarchista Ignačák nedostane. Jeho jednání nebylo etické, odůvodnil soudce

Martin Ignačák nedostane od státu dalších 477 tisíc korun jako odškodné za trestní stíhání. Ve čtvrtek o tom pravomocně rozhodl soud, který poukázal na to, že muž se aktivně podílel na neetickém jednání. Ministerstvo spravedlnosti Ignačákovi podle soudu už dříve přiznalo 910 tisíc korun. Anarchista dříve čelil obžalobě za to, že připravoval teroristický útok na vlak. Stíhání trvalo bez jednoho měsíce tři roky, z toho 518 dní strávil mladík ve vazbě. Po státu se za to domáhal celkem 4,2 milionu korun.