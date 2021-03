Covid se šíří i na ubytovnách. Situaci sociálně slabých ztěžuje chybějící práce

Nedostatek práce a brigád pociťuje obyvatelka jedné z ubytoven. „Já si myslím, že pět až šest tisíc minimálně mi určitě uteklo. A to je u mě hodně znát,“ řekla. Její zkušenost potvrzuje i další žena. „Abych řekla pravdu, na živobytí toho moc nemáme. Ale musíme si nějak prostě stáhnout opasky,“ podotkla.

Kvůli nedostatku peněz přibývá od lidí z kladenských ubytoven žádostí o potravinovou pomoc. „Denně je to třeba patnáct lidí, co mi volají,“ uvedl terénní pracovník tamního Nadačního fondu pomoci Šimon Suk.

Podle terénní pracovnice kladenské pobočky Člověka v tísni Jany Odvárkové jsou nejčastějším příjmem těchto lidí brigády. Pracovní smlouvy jim chybí, a tak pokud se dostanou do karantény, nemají nárok na nemocenskou. „Tím, že je nikdo netestuje, tak se to vlastně nedozví. A často, když asi pozitivní jsou, nebo by měli být v karanténě, tak mají strach. Bojí se, asi oprávněně, i o to, že nebudou schopni uživit rodinu, a tak to pak zatají a do práce stejně chodí,“ popsala Odvárková situaci.

O nakažených nechtějí navíc podle sociální pracovnice Azylového domu Kladno Dariny Černé mluvit ani majitelé ubytoven. Město od míst dává ruce pryč. „Tady bychom asi apelovali na ty majitele, protože oni mají peněz dost. A na to, abychom se jim my v podstatě starali o klientelu a oni z toho brali peníz, tak to nevím, jestli úplně seriózní,“ řekl primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).