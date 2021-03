Ráno bylo bílé, na Šumavě spadly teploty až 20 stupňů pod nulu. Sníh ale nevydrží, brzy skončí i mrazivé noci

Kromě hor, kde by mělo mrznout celý den, sníh dlouho nevydrží. Nejvyšší teploty by se měly odpoledne dostat 2 až 6 stupňů nad nulu.

Kolem minus 20 stupňů byly nejnižší zaznamenané teploty na Šumavě tři noci v řadě. V noci na pondělí bylo na Březníku minus 20, na Rokytské slati minus 19,4, na Jezerní slati minus 18 stupňů Celsia. Meteorologové neočekávají, že by šumavská mrazivá série pokračovala i v dalších nocích.

Mrznout bude ještě v noci na úterý, přes den opět bude mírně nad nulou, v dalších dnech by se již mělo začít oteplovat, v druhé polovině týdne by mohly teploty ve dne přesáhnout plus 10 stupňů a nad nulou již bude i v noci. Zároveň ale bude počasí deštivé a obloha většinou zatažená.