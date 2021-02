Podle odborníků by měl přijít tvrdší lockdown. Jinak se čísla do tří týdnů dramaticky nesníží

„Za posledních pět dnů o dvacet procent nápor lehce klesl,“ řekl primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka. Poslední zprávy, které má, už ale tak pozitivní nejsou, dodal. Podle něj se uzávěra regionu ještě projevit nemohla - měla přijít dřív.

Pomoc nabídlo západu Čech znovu Německo. „Úplně jako téma to nevypadá,“ řekl ale Straka. Česká republika měla podle něj využít pomoc mnohem dříve - už v lednu. Hovořil velmi znepokojeně, situace je dle jeho slov velmi kritická. „V Chebu a Sokolově to byla apokalypsa. Nikoho to nezajímalo,“ uvedl.

Počet hospitalizovaných v zemi k sobotě sice po pěti dnech klesl pod sedm tisíc, bylo jich 6998, dosud nejvyšší ale zůstává množství pacientů ve vážném stavu. Nad patnácti sty se drží od čtvrtka, v sobotu bylo v těžkém stavu 1523 lidí. Volných je podle dat ministerstva zdravotnictví k nedělnímu ránu čtrnáct procent lůžek intenzivní péče, pro pacienty s covidem jich zůstává 156, tedy o 24 méně než v sobotu.