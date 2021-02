Kraje by mohly očkovat více. Problém je v dodávkách, míní hejtmani

Ministerstvo zdravotnictví původně plánovalo naočkovat do konce února 960 tisíc dávek. První vakcínu mělo dostat skoro 620 tisíc lidí a kompletně naočkovaných mělo být skoro 350 tisíc lidí. V tuto chvíli ale resort vykazuje zhruba o 400 tisíc použitých vakcín méně než plánovalo. Dvě dávky zatím absolvovalo 213 tisíc lidí, tedy o třetinu méně než v původním harmonogramu.

S tím, že by byly kraje schopny více očkovat, kdyby měly dostatek dávek, souhlasil také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN). „Já mohu mluvit za náš kraj, kdy víme, že z celkového množství všech dávek, které jsme dostali od Pfizeru, máme 94 procent vyočkovaných, stejně tak je to s Modernou,“ podotkl.

Podle něj má region aktuálně na skladě pouze zásoby vakcín, které jsou třeba na přeočkování. „My bychom skutečně zvládli pětinásobek toho, co dostáváme. Stále dostáváme málo vakcín a potřebovali bychom jich víc,“ dodal Schiller.

„Všechny kraje jsou připraveny na to, abychom očkovali daleko více. Máme připravená očkovací centra, dokonce i velkokapacitní. Takže ten klíč, abychom začali očkovat, je skutečně v dodávkách vakcín,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

Sdružení lékařů nabízí státu distribuci vakcín

Sdružení mladých praktických lékařů nyní nabízí státu, že bude rozvážet vakcíny, aby se zrychlila jejich distribuce. Podle sdružení leží ve skladech přes 180 tisíc nepoužitých dávek. „Strategie toho, jakým způsobem má být očkováno a jakým způsobem bude probíhat distribuce, měla být podle našeho názoru připravena dávno před tím, než přišla první vakcína do naší země. A to se bohužel nestalo,“ zdůraznil lékař a místopředseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha.

Ministerstvo zdravotnictví ale problémy s distribucí popírá. Podle mluvčí resortu Barbory Peterové všechny očkovací látky, které jsou dodány do Česka, jsou okamžitě rozvezeny do krajů, které odpovídají za ustavení sítě očkovacích míst. Žádné očkovací látky neleží nikde na skladech, tvrdí.

Nesoulad mezi dodanými a vyočkovanými vakcínami podle Schillera může být dán administrativní chybou. „Jediné, čím si to mohu vysvětlit, je to, že je nějaká disproporce mezi vykazovacími systémy. Já si myslím, že možná je problém spíš v IT než v tom, že bychom nevyočkovávali,“ řekl.

Zdravotníci aplikovali přes 560 tisíc dávek

Zdravotníci v Česku použili zatím přes 560 tisíc dávek vakcín proti covidu-19. Nejvíce, zhruba 520 tisíc, jich bylo od firem Pfizer a BioNTech, které začaly dodávat do tuzemska jako první loni ke konci prosince.

Od společnosti Moderna bylo zatím aplikováno zhruba 30 tisíc dávek a od firmy AstraZeneca kolem 10 tisíc. Podle výzkumu z Izraele, kde pokračuje očkování velmi rychle, to vypadá, že vakcína společností Pfizer a BioNTech je schopná nejen blokovat těžký průběh nemoci, ale dokonce umí zastavit šíření nákazy v populaci. To by mohlo zvýšit zájem o tuto vakcínu v Česku.

Naopak část seniorů odmítá aplikaci látky od firmy AstraZeneca. Mají totiž pochybnosti o její účinnosti kvůli nedostatečnému testování v této věkové skupině. Některé kraje ji proto prakticky seniorům nad 80 let neaplikují, mezi ně patří i Vysočina.