Hejtmani jsou v nepříjemné situaci, říká Kuba. Podle Vondráka by se bez nouzového stavu rozpadlo krizové řízení

„Vláda nám v této chvíli svým postojem deklaruje, že byť nouzový stav potřebuje, tak ho sama nevyhlásí bez toho, abychom o něj my požádali. Musím říct, že pro hejtmany je to trochu nepříjemná situace, že díky té nedohodě ve sněmovně jsme se dostali do role, že to máme v této chvíli rozhodovat,“ uvedl Kuba s tím, že se teď v jednotlivých krajích bude posuzovat, zda je nutné, aby nouzový stav zůstal. Podle něj je iluzorní, že „hejtman rozhoduje, zda je ten nebo ten obchod otevřen“. „Takhle to nestojí, to je odpovědnost vlády,“ doplňuje. Asociace krajů ČR si teď podle Kuby dává dohromady fakta, každý kraj má podle něj jinou situaci, a i ostatní hejtmani si teď vzali čas, aby si prezentaci prošli ve svých krizových krajských štábech. Na stanovisko o tom, jak se hejtmani nakonec rozhodnou, je podle něj ještě brzy. Krizový štáb Moravskoslezského kraje podle Vondráka jednomyslně doporučil, aby vládu požádal znovu o nouzový stav. „Já mám jednu velkou výhodu oproti kolegům, že jsem si prožil situaci, kdy skončil nouzový stav, a my jsme ho ještě potřebovali. To byla situace týkající se OKD, kdy přestal platit nouzový stav, a my jsme neměli v rukou jakýkoliv nástroj, jak tu situaci řešit. Nemohli jsme nařídit testování nebo aby OKD v podstatě zavřelo své provozy. Takže my tu zkušenost máme a víme, co nás čeká,“ sdělil Vondrák a dodal, že při skončení nouzového stavu se naruší celý systém krizového řízení. Nouzový stav se podle Kuby stal politickým otloukánkem Při ukončení nouzového stavu by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) otevřely obchody, ve kterých by ale i nadále platilo omezení počtu lidí na obchodní plochu. Vondrák se ale obává velkého nárůstu kontaktů. „Když dojde k ‚přetečení' na JIP, tak hejtman už nemá v ruce žádnou možnost řídit a koordinovat, je to už v podstatě jen na zdravotnických zařízeních,“ říká s tím, že když o nouzový stav požádá jen několik krajů, nebude to řešit celou pandemickou situaci. O vyhlášení nouzového stavu chtějí požádat hejtmani Moravskoslezského, Pardubického, Ústeckého či Zlínského kraje zastupující vládní strany.



Podle Kuby se nouzový stav stal „politickým otloukánkem“, když se nešťastně komunikovala opatření, která někdy nedávala smysl, což teď mají lidé spojené právě s nouzovým stavem. „Kdyby se dlouhodobě hledala koncepční řešení a opatření, která dávají smysl, tak se nouzový stav nikdy nemůže stát takovou emoční politickou záležitostí, aby se o něj politici v parlamentu takhle přeli,“ myslí si jihočeský hejtman. Pomohla by podle něj pandemická legislativa, která by byla prospěšná v boji s covidem, ale nenesla by tak tvrdé omezování svobod. „To, co tady pan hejtman Vondrák popisuje, je o tom, že vláda po nás chce: požádejte o nouzový stav, protože my bez vás a bez nouzového stavu můžeme zavřít restaurace, ale už nemůžeme zavřít obchody, a my vám říkáme, že když nebudou zavřené obchody, tak se epidemie hrozně rozšíří,“ dodává Kuba s tím, že jsou teď hejtmani postaveni do situace bez dat kývnout vládě na prodloužení nouzového stavu. S tím ale Vondrák nesouhlasí, protože nebyl podle svých slov nikým z vlády osloven, aby požádal o vyhlášení nouzového stavu, šlo o výsledek jiného jednání. Podle Maška opozice preferuje politiku Antibabiš Na debatu hejtmanů navázala v Událostech, komentářích diskuse poslanců Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) a Jiřího Maška (ANO) o jednání o nouzového stavu ve sněmovně. „My jsme čtyřikrát jednali o prodloužení nouzového stavu, čtyřikrát jsme se snažili přesvědčit premiéra, aby změnil přístup k epidemii. Čtyřikrát řekl, že nás nepotřebuje, že má komunisty. A na popáté vedl to vyjednávání takovým způsobem, že nám bylo naprosto jasné, že on není schopen tu epidemii zvládnout. Pokud to řízení epidemie bude dělat pan premiér, tak to může skončit jedině katastrofou,“ myslí si Ferjenčík a dodává, že je třeba upravit opatření, aby dávala smysl, a klást důraz, aby byla dodržována, nikoliv zpřísňována. „Je potřeba, aby si lidé mohli ekonomicky dovolit zůstat v karanténě,“ uvádí s tím, že je třeba řešit situaci s šířením viru ve velkých výrobních firmách.



