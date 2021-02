Předseda sněmovny vykázal ze sálu Volného a Bojka. Neměli roušky

V úterý Volný novinářům po vyvedení ze sálu řekl, že mimo jednací sál si roušku nasadí, protože respektuje obavy zaměstnanců. Při politických jednáních ji nosit nechce.

Volný také uvedl, že kdyby ostatní poslanci „nebyli ovce“, jednací sál by na Vondráčkovu výzvu neopustili. „Dneska jsou to roušky a zítra to bude povinná vakcinace. Pozítří to bude nějaká jiná forma diskriminace a ve finále se nedostane do sněmovny nikdo, kdo nebude mít ten správný světový názor,“ řekl Volný.