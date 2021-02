Maturanti by se mohli do lavic vrátit od března. Plaga plánuje pravidelné testy

Plaga počítá s testováním každý týden až čtrnáct dní. Žáci a učitelé by si odběry dělali sami pomocí takzvaných neinvazivních RT-PCR testů, tedy například ze slin. V další fázi by se testování mohlo rozšířit i na středoškoláky v oborech s praktickou výukou. Pro základní školy by se podle úřadu měly zvážit neinvazivní antigenní testy.

Závěrečné ročníky středních škol považuje úřad za prioritní, protože je na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky a riziko šíření nákazy je v jejich případě větší než u mladších žáků. Organizace testování by podle ministerstva přitom neměla být tak náročná, protože jde o menší počet škol než třeba základních. Středních škol je v ČR kolem dvanácti set a základních zhruba 4200.

Testování závěrečných ročníků by se týkalo zhruba 98 tisíc středoškoláků a 30 tisíc zaměstnanců škol. Podle návrhu ministerstva by mohlo fungovat od 1. března a mělo by vyjít na 80 až 180 milionů korun týdně. Otázkou finančních zdrojů se ale víc materiál nezabývá. Zajištění testování by podle něj měly mít na starosti kraje, které střední školy nejčastěji zřizují.

Negativní test by podle návrhu měl být podmínkou pro účast na prezenční výuce. Studentům, kteří by testování odmítli, by školy nemusely poskytovat distanční výuku. Žáci by se ale mohli se školou dohodnout na individuálním vzdělávání.

V sobotu přibylo 4800 případů

Sobotní přírůstek je o zhruba 750 vyšší než minulý týden. Počet hospitalizovaných sice proti předchozímu dni klesl, ve srovnání s minulým víkendem se ale téměř nezměnil. Ve vážném stavu je 989 pacientů, což je v únoru zatím nejméně.

Aktuálně se s covidem-19 v tuzemsku potýká přes 98 tisíc lidí. Laboratoře v sobotu provedly 14,5 tisíce PCR testů a přes 13 tisíc testů antigenních. To je zhruba poloviční množství oproti všedním dnům. Podíl potvrzených případů nemoci na počtu provedených testů stoupl z necelých 28 procent na 32,69.

I když podle statistik je nyní hospitalizovaných s covidem skoro o 2000 méně než před měsícem, nemocnice jsou podle ministerstva zdravotnictví na hraně svých kapacit. Právě jejich naplněnost je nyní podle vlády hlavním ukazatelem pro určování opatření proti šíření nákazy.