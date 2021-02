Výtluky na silnicích na Svitavsku způsobily už několik nehod. Silničáři se hájí, že „dělají, co mohou“

video Rozbitá silnice má za týden na svědomí několik nehod. Silničáři se hájí, že „dělají, co mohou“

Střídání mrazu a oblev proměnilo silnici první třídy mezi Litomyšlí a Svitavami ve vozovku řidičům i autům nepřátelskou. Správci ji teď rychle záplatují.

„Není to flikování. Ohřejeme i vozovku a asfaltová směs nová i stará se prolne, nevznikne spára, nezatéká tam voda, takže tahle oprava je velmi trvanlivá,“ vysvětluje postup oprav manažer dodavatelské firmy Hynek Schmidt.

Podobných výmolů jsou na silnici desítky. Hluboké jsou třeba osm, ale i patnáct centimetrů. „To je něco, co zažíváme po několika zimách poprvé. Prudké střídání mráz, obleva, mráz, obleva, to je něco jako dělostřelecká příprava na komunikace. Zateče voda, zmrzne a trhá. Když se to stane několikrát za sebou, tak vznikají během jedné jediné noci takové díry,“ konstatuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.