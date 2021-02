Praktičtí lékaři kontaktují nenaočkované seniory, limituje je ale množství vakcíny

Díky speciálnímu mrazáku už zdravotníci z Tišnova nemusí jezdit pro vakcíny do vzdálenějších nemocnic. Okolní obce se na něj složily během dvou dnů. Místní čtyřčlenný očkovací tým vyjel v pátek poprvé do terénu. Postarali se o sto padesát klientů a zaměstnanců ze dvou domovů pro seniory.

V budoucnu by měl mrazák usnadnit práci i praktickým lékařům. „Lékaři by si vakcíny mohli vyzvedávat u nás pro své pacienty, nemuseli by jezdit do Brna,“ předpokládá ředitel nemocnice v Tišnově Bořek Semrád. Ta je od krajského města vzdálená asi 25 kilometrů a sloužila by jako styčný bod pro okolní obce.

Praktici čekají na AstraZenecu

Do Česka se blíží i první dodávka vakcín AstraZeneca. Právě s nimi se praktici měli zapojit do akce ve větším. Ministerstvo zdravotnictví ale trvá na tom, že i jejich pacienti musí být registrovaní v centrálním systému. Lékaři pak dostanou odpovídající množství očkovací látky. Zájem o vakcinaci projevila zatím asi polovina lidí starších 80 let.

„Naše role by měla spočívat v kontaktování druhé půlky lidí, zjistit, zda se chtějí, nebo nechtějí očkovat, přesvědčit je eventuálně, aby se očkovali, a naočkovat je. V zásadě čekáme jenom na ty vakcíny,“ uvádí předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.